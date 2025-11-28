Kırıkkale'de iş cinayeti! Kayan sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de iş cinayeti! Kayan sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada, hava kazanının içinde kaynak yaptıkları sırada sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada, hava kazanının içinde kaynak yapan iki işçi, kayan sacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Yahşihan OSB'deki fabrikada meydana geldi. İşçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak yapmak amacıyla hava kazanının içine girdi. Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sistemin bir parçası olan sacın kayması sonucu iki işçi de altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mutlu Atay ve Tekin Omay'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından iki işçinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

