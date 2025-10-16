Kiracı oldukları evden çıkarıldıkları için ormanda yaşayan aile için bakanlıktan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2 çocuklu bir ailenin ev sahipleri ile kira nedeni ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucunda evden çıkarıldıkları, yaşamlarına ormanda devam etmeye başladıkları kentte ve Türkiye'de gündem olmuştu.

2 ÇOCUKLARI İLE 2025 YILINDA ORMANDA YAŞAM MÜCADELESİ...

İki çocuklu Aydoğan ve Nazmiye Avcı çiftinin çocukları ile 2025 yılında kira nedeni ile barınma sorunu yaşamaları kamuoyunda da tepkiye neden olmuş ve sosyal devlet anlayışına göre aileye derhal el uzatılması gerektiği ifade edilmişti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir Gaziemir ilçesinde iki çocuklu bir ailenin evden çıkarıldıktan sonra ormanda yaşadığı iddialarına dair açıklama yaptı.

BAKANLIK EVDEN ÇIKARILDIKLARINI KABUL EDİP ORMANDA YAŞAMADIKLARINI SÖYLEDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ailenin kira nedeni ile evden çıkarıldıkları ancak ormanda yaşamadıkları ifade edildi.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER, EV TUTULACAK

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ailenin ilk olarak bir otele yerleştirildiği daha sonraki zamanlarda da uygun bir ev tutmak için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

❗️Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir’de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlara ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/1meWq5c4qK — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) October 16, 2025

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir’de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir.

Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir. "