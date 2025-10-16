Kiracı oldukları evden çıkarıldıkları için ormanda yaşayan aile için bakanlıktan açıklama geldi

Kiracı oldukları evden çıkarıldıkları için ormanda yaşayan aile için bakanlıktan açıklama geldi
Yayınlanma:
İzmir'de geçtiğimiz günlerde kiracı oldukları evden çıkarılan 2 çocuklu ailenin ormanda kalmaya mecbur bırakıldığı haberleri gündemi sarsmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ailenin ormanda yaşamadığı ancak evden çıkarıldıklarının tespit edildiği, ailenin ilk olarak otele yerleştirildiği sonrasında da aileye ev tutulacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2 çocuklu bir ailenin ev sahipleri ile kira nedeni ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucunda evden çıkarıldıkları, yaşamlarına ormanda devam etmeye başladıkları kentte ve Türkiye'de gündem olmuştu.

22.webp

2 ÇOCUKLARI İLE 2025 YILINDA ORMANDA YAŞAM MÜCADELESİ...

İki çocuklu Aydoğan ve Nazmiye Avcı çiftinin çocukları ile 2025 yılında kira nedeni ile barınma sorunu yaşamaları kamuoyunda da tepkiye neden olmuş ve sosyal devlet anlayışına göre aileye derhal el uzatılması gerektiği ifade edilmişti.

11.webp

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir Gaziemir ilçesinde iki çocuklu bir ailenin evden çıkarıldıktan sonra ormanda yaşadığı iddialarına dair açıklama yaptı.

Resim

BAKANLIK EVDEN ÇIKARILDIKLARINI KABUL EDİP ORMANDA YAŞAMADIKLARINI SÖYLEDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ailenin kira nedeni ile evden çıkarıldıkları ancak ormanda yaşamadıkları ifade edildi.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER, EV TUTULACAK

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ailenin ilk olarak bir otele yerleştirildiği daha sonraki zamanlarda da uygun bir ev tutmak için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir’de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir.

Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir. "

Kaynak:ANKA / DHA

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si
Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si
Son dakika | 5G ihalesi sonuçlandı: 11 paketin tutarı belli oldu
Son dakika | 5G ihalesi sonuçlandı: 11 paketin tutarı belli oldu
E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede
E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede