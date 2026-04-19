Kendisini 'şeyh' olarak tanıtan imam hakkında ağır istismar iddiası! Nikah iptal edildi

İstanbul'da görev yapan bir polis memuru, Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki M.Y. ile evlenmek üzere resmi nikah işlemlerini başlattı. Ancak nikah süreci devam ederken, genç kız ile bir köy imamı arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları sosyal medyada ve yerel halk arasında yayılmaya başladı. Polis memuru, nişanlısının bir imamla gerçekleştirdiği öne sürülen konuşma kayıtlarını gördükten sonra resmi nikahı iptal etme kararı aldı.

SES KAYITLARINDAKİ 'ZORLAMA' İDDİASI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kendisini çevresine "şeyh" olarak tanıttığı belirtilen köy imamı M.Y. ile 18 yaşındaki M.Y. arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarında ağır suçlamalar yer alıyor. Kayıtta, genç kızın yaşadığı süreci anlatırken "istemediğini" ve "zorla yapıldığını" söylediği, ayrıca çevresindekilerin kendisine inanmayacağından korktuğunu dile getirdiği ifade ediliyor. Genç kızın, nişanlısının incelemeleri sonucu eski mesajların ortaya çıkmasıyla baskı altında kaldığını belirttiği de iddialar arasında.

"KATLİME NEDEN OLURSUN" İFADESİ DOSYADA

İddia edilen ses kayıtlarının devamında, imamın polis memurunun durumu araştırıp araştırmadığını sorguladığı öne sürülüyor. Kayıtlarda imamın, genç kıza yönelik olarak "Benim üstüme atma, katlime neden olursun" ve "Sadece mesajlaştığımızı söyle" şeklinde ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Ayrıca imamın "Bizi kötü etme" diyerek konunun kapatılmasını istediği de ileri sürülen bilgiler arasında yer alıyor.

İMAMIN SAVUNMASI: İFTİRA VE İMTİHAN

Ses kayıtlarının kamuoyuna yansımasının ardından imam M.Y.’nin köyde bazı kişilerle bir araya gelerek hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi. Yaşananları "iftira" olarak nitelendiren imamın, Güneydoğu Ekspres’in haberine göre; "Bir imtihandı geçti, büyük bir imtihanım var ama ne olduğunu bilmiyordum" dediği ve sürecin yanlış anlaşıldığını savunduğu belirtiliyor. Olayla ilgili tarafların beyanları ve söz konusu kayıtlar üzerindeki incelemeler sürüyor.

