Kendisini 'şeyh' olarak tanıtan imam hakkında ağır istismar iddiası! Nikah iptal edildi

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir köy imamının, 18 yaşındaki bir genç kızı istismar ettiği iddiası, nikah hazırlığı yapan bir polis memurunun incelemeleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan ve imam ile genç kız arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında, imamın "Benim üstüme atma" dediği iddia edilirken, söz konusu resmi nikah süreci durduruldu.

İstanbul'da görev yapan bir polis memuru, Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki M.Y. ile evlenmek üzere resmi nikah işlemlerini başlattı. Ancak nikah süreci devam ederken, genç kız ile bir köy imamı arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları sosyal medyada ve yerel halk arasında yayılmaya başladı. Polis memuru, nişanlısının bir imamla gerçekleştirdiği öne sürülen konuşma kayıtlarını gördükten sonra resmi nikahı iptal etme kararı aldı.

SES KAYITLARINDAKİ 'ZORLAMA' İDDİASI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kendisini çevresine "şeyh" olarak tanıttığı belirtilen köy imamı M.Y. ile 18 yaşındaki M.Y. arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarında ağır suçlamalar yer alıyor. Kayıtta, genç kızın yaşadığı süreci anlatırken "istemediğini" ve "zorla yapıldığını" söylediği, ayrıca çevresindekilerin kendisine inanmayacağından korktuğunu dile getirdiği ifade ediliyor. Genç kızın, nişanlısının incelemeleri sonucu eski mesajların ortaya çıkmasıyla baskı altında kaldığını belirttiği de iddialar arasında.

"KATLİME NEDEN OLURSUN" İFADESİ DOSYADA

İddia edilen ses kayıtlarının devamında, imamın polis memurunun durumu araştırıp araştırmadığını sorguladığı öne sürülüyor. Kayıtlarda imamın, genç kıza yönelik olarak "Benim üstüme atma, katlime neden olursun" ve "Sadece mesajlaştığımızı söyle" şeklinde ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Ayrıca imamın "Bizi kötü etme" diyerek konunun kapatılmasını istediği de ileri sürülen bilgiler arasında yer alıyor.

Yıllarca süren istismar zinciri ortaya çıktı: Sanığa 438 yıllık rekor cezaYıllarca süren istismar zinciri ortaya çıktı: Sanığa 438 yıllık rekor ceza

İMAMIN SAVUNMASI: İFTİRA VE İMTİHAN

Ses kayıtlarının kamuoyuna yansımasının ardından imam M.Y.’nin köyde bazı kişilerle bir araya gelerek hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi. Yaşananları "iftira" olarak nitelendiren imamın, Güneydoğu Ekspres’in haberine göre; "Bir imtihandı geçti, büyük bir imtihanım var ama ne olduğunu bilmiyordum" dediği ve sürecin yanlış anlaşıldığını savunduğu belirtiliyor. Olayla ilgili tarafların beyanları ve söz konusu kayıtlar üzerindeki incelemeler sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Türkiye
69 yıl önce terk edildi 500 harabe hanesi var: Hayalet köy görüntülendi
69 yıl önce terk edildi 500 harabe hanesi var: Hayalet köy görüntülendi
Son dakika | Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme
Son dakika | Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme
Uyuyor sanıldı kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı: Yolcu hastaneye kaldırıldı ama kurtarılmadı
Uyuyor sanıldı kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı: Yolcu hastaneye kaldırıldı ama kurtarılmadı