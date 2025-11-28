Kendi minibüsünü benzin döküp yaktı

Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Orhan Bey 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan minibüsten alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak tamamen yanan minibüs demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin minibüsün sahibi S.Ç. olduğu belirlendi. Görüntülerde S.Ç.'nin araca benzin dökerek ateşe verdiği tespit edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kendi aracını kundakladığı belirlenen araç sahibi S.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ancak şüphelinin yangını çıkardığı sırada alevlerin etkisiyle el ve kollarında yanıklar oluştuğu görüldü. Yaralanan S.Ç., polis nezaretinde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.