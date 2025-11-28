Hastane yolunda facia: Eşini muayeneye götürüyordu cenazesini aldı

Kaza, sabah saatlerinde Ergene-Saray kara yolu üzerinde, Ahimehmet Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Nejdet Kıray idaresindeki 59 AJZ 916 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol üzerinde dönüş manevrası yapan S.A.T. yönetimindeki 42 BD 325 plakalı tankerle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Tarlaya devrilip ters duran araçta bulunan sürücü Nejdet Kıray ile yanındaki eşi Ayşe Kıray araç içinde sıkışarak yaralandı.

İHBARI TANKER SÜRÜCÜSÜ YAPTI

Kazanın hemen ardından tanker şoförü S.A.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayrampaşa’da ters yöne giren otobüs dehşet saçtı

ŞİFA ARAMAYA GİDİYORLARDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 70 yaşındaki Ayşe Kıray, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü Nejdet Kıray'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın trajik boyutu ise sonradan ortaya çıktı; Nejdet Kıray'ın, rahatsızlığı bulunan eşi Ayşe Kıray'ı muayene ettirmek üzere hastaneye götürdüğü belirtildi.

Olayın ardından kazaya karışan tanker şoförü S.A.T. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.