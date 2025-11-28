Bayrampaşa’da ters yöne giren otobüs dehşet saçtı

Bayrampaşa’da ters yöne giren otobüs dehşet saçtı
Yayınlanma:
Bayrampaşa'da ters yöne giren otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters yöne giren bir otobüs ile otomobil çarpıştı. Şemsi Paşa Caddesi'nde, dönüş yasağı bulunan noktadan dönmeye çalışan otobüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı belirlendi.

Ters yönden giden motosikletli çocuğa çarptı! Korkunç anlar kameradaTers yönden giden motosikletli çocuğa çarptı! Korkunç anlar kamerada

1’İ AĞIR 3 YARALIYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ters yönden gelip sürücüye bebeğinin yanında saldırmıştı! O magandaya kesilen ceza belli olduTers yönden gelip sürücüye bebeğinin yanında saldırmıştı! O magandaya kesilen ceza belli oldu

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Polis ekipleri kaza sonrası bölgede trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir riski önlemek için hazır bulundu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Susurluk'ta seyir halindeki tır bir anda alev aldı: Kullanılamaz hale geldi
Susurluk'ta seyir halindeki tır bir anda alev aldı: Kullanılamaz hale geldi
Bakan Tunç açıkladı: 85 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Tunç açıkladı: 85 yeni mahkeme kuruldu