Bayrampaşa’da ters yöne giren otobüs dehşet saçtı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters yöne giren bir otobüs ile otomobil çarpıştı. Şemsi Paşa Caddesi'nde, dönüş yasağı bulunan noktadan dönmeye çalışan otobüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı belirlendi.

Ters yönden giden motosikletli çocuğa çarptı! Korkunç anlar kamerada

1’İ AĞIR 3 YARALIYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ters yönden gelip sürücüye bebeğinin yanında saldırmıştı! O magandaya kesilen ceza belli oldu

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Polis ekipleri kaza sonrası bölgede trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir riski önlemek için hazır bulundu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.