Kenan Tekdağ ve 25 kişi adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Can Holding'e yönelik ikinci dalga soruşturmada gözaltına alınan Kenan Tekdağ ve 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Habertürk grubunu satın alması ile tanınan Can Holding operasyonunda yeni gözaltı dalgası 17 Ekim tarihinde yapıldı. Bu gözaltı dalgasında aralarında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon İstanbul merkezli şekilde Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti.

Son Dakika | Can Holding operasyonunda yeni dalga! 35 gözaltı kararıSon Dakika | Can Holding operasyonunda yeni dalga! 35 gözaltı kararı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bugünkü son dakika gelişmesinde emniyetteki işlemleri sona eren, aralarında Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İLK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kenan Tekdağ, ilk operasyonda gözaltına alınmış fakat ev hapsi ile serbest bırakılmıştı.

BAHÇELİ GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU AÇMIŞTI

İlk operasyonda gözaltına alınan Kenan Tekdağ, adli kontrol kararı ile serbest kalmıştı.

Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a 'Geçmiş olsun' telefonu

Tekdağ'a serbest bırakılmasının ardından MHP Lideri Bahçeli'den geçmiş olsun telefonu gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

