Habertürk grubunu satın alması ile tanınan Can Holding operasyonunda yeni gözaltı dalgası 17 Ekim tarihinde yapıldı. Bu gözaltı dalgasında aralarında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon İstanbul merkezli şekilde Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti.

Son Dakika | Can Holding operasyonunda yeni dalga! 35 gözaltı kararı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bugünkü son dakika gelişmesinde emniyetteki işlemleri sona eren, aralarında Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İLK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kenan Tekdağ, ilk operasyonda gözaltına alınmış fakat ev hapsi ile serbest bırakılmıştı.

BAHÇELİ GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU AÇMIŞTI

Tekdağ'a serbest bırakılmasının ardından MHP Lideri Bahçeli'den geçmiş olsun telefonu gelmişti.