Kediyi ezen sürücüye 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası

21 Ocak’ta Döşeme Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.T. idaresindeki kamyonetin sokakta duran iki kediden birinin üzerinden geçtiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde sürücünün yolda düz ilerlemek yerine manevra yaparak kedilerin üzerine sürdüğü iddia edildi. Kediyi besleyen Merve Taşgıt, görüntüleri izlediğinde şahsın hareketi "kasti ve canice" olarak nitelendirdi.

YARALI KEDİNİN DURUMU KRİTİK

Olaydan 4 gün sonra acı içinde yanına gelen kediyi fark eden Merve Taşgıt, hayvanı vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirdi. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde kedinin ayağında ciddi kırıklar olduğu, kuyruğunun işlevini tamamen yitirdiği ve genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

1 AY HAYVAN BARINAĞINDA ÇALIŞACAK

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.T., ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek; "Ben de hayvanseverim, kedileri fark etmedim, üzerlerine bilerek sürmedim" dedi. Ancak mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı A.T.’nin, işlediği suçun doğasına uygun olarak bir ay boyunca hayvan barınağında hizmet etmesine hükmetti.