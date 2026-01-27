Köpekleri istismar eden doktorun cezası istinafta bozuldu

Köpekleri istismar eden doktorun cezası istinafta bozuldu
Yayınlanma:
Ankara'da doktor Muhammet Mustafa Duman (28), ahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Duman hakkındaki hüküm, dosyada belirlenen eksikliklerin giderilmesi için istinaf incelemesinde kaldırıldı. Dava yeniden görülecek.

Ankara'da yaşayan Muhammet Mustafa Duman isimli doktor, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, "Köpekleri öldürme" suçundan 5 yıl 2 ay, "Hayvanlara cinsel istismar" suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Sanık ayrıca, "Müstehcenlik" suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

kopek.png

CEZASI KALDIRILDI, YENİDEN YARGILANACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, sanık hakkında temyiz edilen kararı inceledi.

Daire, sanık Duman hakkında "Müstehcenlik", "Ev hayvanlarını öldürme" ve "Ev hayvanlarına cinsel saldırı" istinaf incelemesinde belirlenen eksikliklerin kanuna aykırı nitelikte olduğu ve bu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği kanaatine varıldığını belirterek, hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Köpekleri istismar edip öldüren sapık doktora verilen cezanın gerekçesi açıklandıKöpekleri istismar edip öldüren sapık doktora verilen cezanın gerekçesi açıklandı

DURUŞMA KAPALI YAPILACAK

Evrak içeriği dikkate alınarak, genel ahlak ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla duruşmaların kapalı yapılmasına hükmedildi.

Son Dakika | Köpekleri istismar edip öldüren doktorun hapis cezası belli olduSon Dakika | Köpekleri istismar edip öldüren doktorun hapis cezası belli oldu

Sanığın mevcut delil durumu ve atılı suçların niteliği gerekçe gösterilerek, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmanın 30 Ocak'ta yapılacağı kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türkiye
Adıyaman'da iş cinayeti! İş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'da iş cinayeti! İş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak aynı anda vuracak
Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak aynı anda vuracak
Bodrum'da 80 yaşındaki yayaya otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor
Bodrum'da 80 yaşındaki yayaya otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor