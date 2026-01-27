Köpekleri istismar eden doktorun cezası istinafta bozuldu

Ankara'da yaşayan Muhammet Mustafa Duman isimli doktor, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, "Köpekleri öldürme" suçundan 5 yıl 2 ay, "Hayvanlara cinsel istismar" suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Sanık ayrıca, "Müstehcenlik" suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

CEZASI KALDIRILDI, YENİDEN YARGILANACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, sanık hakkında temyiz edilen kararı inceledi.

Daire, sanık Duman hakkında "Müstehcenlik", "Ev hayvanlarını öldürme" ve "Ev hayvanlarına cinsel saldırı" istinaf incelemesinde belirlenen eksikliklerin kanuna aykırı nitelikte olduğu ve bu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği kanaatine varıldığını belirterek, hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

DURUŞMA KAPALI YAPILACAK

Evrak içeriği dikkate alınarak, genel ahlak ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla duruşmaların kapalı yapılmasına hükmedildi.

Sanığın mevcut delil durumu ve atılı suçların niteliği gerekçe gösterilerek, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmanın 30 Ocak'ta yapılacağı kaydedildi.