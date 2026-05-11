Keban Barajı'nda 7 yıl sonra bir ilk: Yağışlar kapakları açtırdı!

Fırat Nehri'nin devasa gücü Keban Barajı'nda, tam 7 yıl aradan sonra görsel bir şölen eşliğinde tahliye işlemleri başlatıldı. Yoğun yağışlar ve eriyen kar sularıyla dolan barajda, taşkın riskine karşı kapaklar açıldı.

7 YIL SONRA GELEN TAHLİYE

Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve 9 Eylül 1974'ten bu yana Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayan 8 ünitesi ile 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), son yılların en bereketli dönemini yaşıyor.

Bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri, baraj rezervuarına yüksek debili su girişi sağladı. Su seviyesinin (kotun) maksimum düzeye yaklaşması üzerine, yetkililer kontrollü tahliye kararı aldı.

SANİYEDE 361 METREKÜP SU BIRAKILIYOR

Olası bir taşkın riskini önlemek amacıyla barajın 6 tahliye kapağı birden açıldı. İlk kez 1993'te, ardından 2004 ve 2019 yıllarında kapak açılan dev tesiste tam 7 yıl aradan sonra 4. kez kapaklar açılmış oldu.

Şu an itibarıyla barajdan saniyede tam 361 metreküp su çıkışı gerçekleştiriliyor.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan devasa su akışı, çevre illerden gelen vatandaşlar için adeta bir seyir noktasına dönüştü. O anları ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda kişi, bölgeye gelerek cep telefonlarıyla kayıt aldı.

Gaziantep'ten memleketi Giresun'a giderken kapakların açılacağını duyup mola veren Özcan Karadere gibi pek çok vatandaş, bu nadir doğa olayına tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

"YAĞIŞLARDAN DOLAYI KAPAKLARI AÇMA KARARI ALMIŞLAR"

Kurak geçen yıllardan sonra bu yıl bereketli yağışlarla barajların dolmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Karadere, şu ifadeleri kullandı:

Yağışlardan dolayı kapakları açma kararı almışlar. Biz de bekledik. Bizim için güzel bir an oldu. Kapaklar açıldı, suyun akışını izledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Ercan Tuncel de Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ülkenin gurur kaynağı olduğunu, 7 yıl aradan sonra su kotunun maksimum seviyeye ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kapakların açılışını, DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Keban Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürü Bekir Kaya ve bazı kurumların yetkilileri de izledi. (AA)