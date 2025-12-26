Kayalıklardan düşen çoban mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu

Kayalıklardan düşen çoban mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu
Yayınlanma:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvan otlatırken dengesini kaybedip, düşen Duran Orhan (72), yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Orhan, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi.

Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı!Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı!

KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI

Duran Orhan, küçükbaşlarını otlatmak isterken çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip, düştü. Yaralanan Orhan, kayalıklarda mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duran Orhan, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırık oluşan Duran Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

