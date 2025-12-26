İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Diyarbakır-Viranşehir kara yolu Ardantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ MİNİBÜS DEVRİLDİ
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 LHL 23 plakalı işçi servisi minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
16 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste yaralanan 16 kişi, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)