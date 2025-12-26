İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

Yayınlanma:
Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de üç işçi servisi çarpıştı: 10 yaralıKırıkkale'de üç işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Diyarbakır-Viranşehir kara yolu Ardantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ MİNİBÜS DEVRİLDİ

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 LHL 23 plakalı işçi servisi minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste yaralanan 16 kişi, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Cesedi çöp poşetinde bulunan Sümeyye'nin katili tutuklandı! Eşi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Cesedi çöp poşetinde bulunan Sümeyye'nin katili tutuklandı! Eşi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı