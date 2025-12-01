Kastamonu'da bir gecede 2 evde yangın çıktı

Kastamonu’nun Taşköprü ve Azdavay ilçelerinde meydana gelen iki ayrı yangında toplam iki ev zarar gördü.

TAŞKÖPRÜ’DE EV KÜLE DÖNDÜ

Taşköprü’nün Bozarmut köyü Bulak Mahallesi’nde iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hatay’da korkutan yangın! 10 saat boyunca alev alev yandı

AZDAVAY’DA 3 KATLI EVDE YANGIN

Azdavay ilçesine bağlı Gümürtler köyü Alimoğlu Mahallesi’nde ise üç katlı evde yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Azdavay Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. Her iki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.