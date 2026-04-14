Kars eski Milletvekili Zeki Nacitarhan hayatını kaybetti

SHP'den 19. Dönem Kars Milletvekilliği yapan Zeki Nacitarhan, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Nacitarhan, 1991 genel seçimlerinde parlamentoya girmişti.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 19. Dönem Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Nacitarhan, 19. Dönem’de Kars’ı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapmıştı.

1991 YILINDA MECLİS’E GİRDİ

1944 yılında Kars’ın Göle ilçesinde doğan Zeki Nacitarhan, 1991 genel seçimlerinde SHP’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Nacitarhan, milletvekilliği süresi boyunca parlamento çatısı altında görev yaptı.

DEMOKRASİ VE TEMEL HAKLAR ALANINDA ÇALIŞTI

Zeki Nacitarhan, parlamentodaki görev süresi boyunca çalışmalarını demokrasi, temel hak ve özgürlükler alanlarında yoğunlaştırdı. Bu başlıklar altında çeşitli çalışmalar yürüten Nacitarhan, siyasi kimliğiyle bu alanlardaki faaliyetlerde yer aldı.

KARS VAKFI BAŞKANLIĞI VE İL BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ YÜRÜTTÜ

Milletvekilliğinin yanı sıra Kars Kalkınma Vakfı Başkanlığı görevinde de bulunan Nacitarhan, ayrıca partisinin il başkanlığı görevini de üstlenmişti. Evli ve iki çocuk babası olan Nacitarhan, Kars’ın yerel kalkınmasına yönelik sivil toplum çalışmalarında görev almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

