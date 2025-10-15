Karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeği yaşamını yitirdi

Aksaray’da anne ve oğlu karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi 4105 Sokak’taki dört katlı bir binanın birinci katında meydana geldi.

Köyden eve dönen Mehmet Ölmez, içeri girdiğinde eşi Meryem Ölmez (21) ile 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim’i kanepede hareketsiz halde buldu.

21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Ölmez’in ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Meryem Ölmez Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, küçük Halil İbrahim ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadılar.

Doğal gaz dağıtım firması ekipleri, evdeki sızıntı tespit edilince gaz akışını durdurdu. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.