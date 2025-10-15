Karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeği yaşamını yitirdi

Karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeği yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Aksaray’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki Meryem Ölmez ve bir yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez hayatını kaybetti.

Aksaray’da anne ve oğlu karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi 4105 Sokak’taki dört katlı bir binanın birinci katında meydana geldi.

Köyden eve dönen Mehmet Ölmez, içeri girdiğinde eşi Meryem Ölmez (21) ile 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim’i kanepede hareketsiz halde buldu.

21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Ölmez’in ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

evde-gazdan-zehirlenen-anne-ve-oglu-yasa-963746-286182.jpg

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Meryem Ölmez Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, küçük Halil İbrahim ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadılar.

Doğal gaz dağıtım firması ekipleri, evdeki sızıntı tespit edilince gaz akışını durdurdu. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Minguzzi davasında yeni gelişme: Sanık avukatı davadan çekildi
Minguzzi davasında yeni gelişme: Sanık avukatı davadan çekildi
İktidara yakın gazete İmamoğlu'na açılan davayı haksız buldu
İktidara yakın gazete İmamoğlu'na açılan davayı haksız buldu
Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?
Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?