Karaman ve Tokat'ta tefeci operasyonu: 25 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı; 25’i tutuklandı, 18’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı, Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 25’inin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 34 kişi gözaltındaİstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 34 kişi gözaltında

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin Karaman ve Tokat’ta düzenlediği operasyonlarda toplam 56 kişinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 18’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

ZORLA ÇEK SENET İMZALATMIŞLAR!

Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda; Karaman ve Tokat İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yakalanan kişilerin, vatandaşlara yüksek faizle borç vererek baskı uyguladıkları, teminat olarak boş ya da yüksek tutarlı çek ve senet imzalattıkları ortaya çıkarıldı.

Ayrıca borcunu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarının tehdit ve zor yoluyla ele geçirildiği ifade edildi. DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Aynı isimler, tek metin! Ataşehir operasyonunda talimatlı trol desteği mi?
Aynı isimler, tek metin! Ataşehir operasyonunda talimatlı trol desteği mi?
Özgür Özel'den '23 Nisan' açıklaması: Yasıyla kutlanmalı
Özgür Özel'den '23 Nisan' açıklaması: Yasıyla kutlanmalı
Okul saldırganının ölmediği iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama
Okul saldırganının ölmediği iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama