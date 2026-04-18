Karaman ve Tokat'ta tefeci operasyonu: 25 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 25’inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin Karaman ve Tokat’ta düzenlediği operasyonlarda toplam 56 kişinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 18’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

ZORLA ÇEK SENET İMZALATMIŞLAR!

Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda; Karaman ve Tokat İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yakalanan kişilerin, vatandaşlara yüksek faizle borç vererek baskı uyguladıkları, teminat olarak boş ya da yüksek tutarlı çek ve senet imzalattıkları ortaya çıkarıldı.

Ayrıca borcunu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarının tehdit ve zor yoluyla ele geçirildiği ifade edildi. DHA