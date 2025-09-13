Karabük'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Karabük'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı
Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Eskipazar ilçesi Ortaköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bolu yönünden Karabük yönüne giden E.K. yönetimindeki otomobil ile M.D. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

2'si ÇOCUK 6 YARALI

Kazada sürücülerden M.D. ile yanındaki M.D., A.D., E.D. (12) ve bebek M.D. ile diğer araçtaki N.Ö. (72) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

