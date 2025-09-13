Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER



Muğla Bodrum'da art arda otel projelerine onay veriliyor. Otel inşaatlarının hız kesmeden yükseldiği ilçede, Kızılağaç Mahallesi’nde yeni bir otel projesi için süreç başlatıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen ve aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Kalyon Holding’e bağlı İspa İnşaat, 204 bin 569,33 metrekarelik alanda 248 odalı otel projesi için ÇED sürecini başlattı. Projenin bedelinin 978 milyon TL olduğu açıklandı.

DOĞAL SİT ALANINDA YER ALIYOR

Tapu Kadastro kayıtlarına göre proje alanı orman vasfında bulunuyor. Alanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kalyon İnşaat’ın alt şirketi İspa İnşaat’a devredildiği belirtildi. Proje sahasının aynı zamanda “Önemli Doğa Alanı” ve “Doğal Sit Alanı” kapsamında olduğu öğrenildi.

ONAY GELİRSE 48 AYDA TAMAMLANACAK

Betonarme olarak inşa edilecek otel projesine onay verilmesi halinde, inşaat çalışmalarının 48 ay içinde tamamlanması planlandığı ifade edildi.

