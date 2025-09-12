Kafedeki kanlı gecenin perde arkası! İki kardeşin feci sonu

Kafedeki kanlı gecenin perde arkası! İki kardeşin feci sonu
Yayınlanma:
Kocaeli'nde bir kafede iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan kanlı gecenin tüm detayları, hazırlanan iddianameyle gün yüzüne çıktı. Bir yumrukla başlayan ve saniyeler içinde silahların konuştuğu bir can pazarına dönen olayın ardından savcılık, iki sanık için müebbet hapis cezaları talep etti. İddianame, basit bir tartışmanın nasıl bir çifte cinayetle bittiğini anbean gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 Eylül 2024'te Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede yaşanan ve Hasan ile ağabeyi Ahmet Akın'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, dehşet anlarının soğuk detaylarını içeriyor. Olay yeri inceleme raporları ve güvenlik kamerası kayıtlarına dayandırılan iddianameye göre, her şey tutuklu sanık Furkan G. ile maktul Ahmet Akın arasında başlayan sözlü bir atışmayla başladı. Tansiyonun yükselmesiyle ilk fiziki hamleyi yapan Furkan G. oldu ve Ahmet Akın'a bir yumruk attı.

Bu yumruk, adeta bir katliamın fitilini ateşledi. Çıkan arbede sırasında, tutuklu sanık Oğuzhan S.'nin, kavgaya müdahil olan kardeş Hasan Akın'a silahını doğrultarak ateş ettiği iddianamede net bir şekilde belirtildi. Bu esnada sanık Furkan G.'nin de kendi silahını çektiği ve ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kaydedildi. Çıkan silahlı kavgada Ahmet ve Hasan Akın kardeşler, aldıkları kurşun yaralarıyla ağır yaralanarak hayatlarını kaybetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Savcılık, hazırladığı iddianamede sanıklar için en ağır cezaları talep etti. Kavgayı başlatan ve olayın büyümesinde kilit rol oynayan tutuklu sanık Furkan G.'nin, Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, kavgada yaralanan müşteri Selim Ç. için de Furkan G. hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer tutuklu sanık Oğuzhan S. için ise Hasan Akın'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Olay sonrası delilleri kararttıkları iddia edilen tutuksuz sanıklar Bedirhan B. ve Fahri A.'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İki kardeşin hayatına mal olan kavganın ardından sanıklar, önümüzdeki günlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Türkiye
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Son dakika | Edremit'te orman yangını
Son dakika | Edremit'te orman yangını