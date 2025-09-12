Kadıköy’de şantiyede istinat duvarı kaydı: 2 işçi altında kaldı!

Kadıköy'de bir inşaata ait şantiyede kayan istinat duvarının altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

2 İŞÇİ İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan şantiyede çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen nedenle istinat duvarı kaydı. Burada çalışan 2 işçi kayan duvarın altında kaldı. Durumu fark eden şantiye çalışanları, kendi çabalarıyla bir işçiyi kurtardı.

Bu sırada bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla diğer işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemi alınan şantiyede inceleme yapılırken, caddede kontrollü sağlanan trafik akışı çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.