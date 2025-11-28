İZSU bütçesi belli oldu: Müjde açıklandı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2026 yılı bütçesi, Kültürpark Fuar Alanı'nda düzenlenen olağan genel kurul toplantısında kabul edildi. Toplam 45 milyar lira olarak onaylanan bütçe kapsamında çeşitli hizmet kalemlerine kaynak ayrıldı. Öte yandan içme suyuna zam yapılmayacağı bildirildi.

KAYNAK DAĞILIMI BELLİ OLDU

Kabul edilen bütçeye göre; içme suyu yönetimi için 9 milyar 200 milyon lira, atık su yönetimi için 12 milyar 700 milyon lira, iklim değişikliğine uyum çalışmaları için 7 milyar 500 milyon lira ve kurumsal kapasite için 15 milyar 600 milyon lira ödenek ayrıldı.

BÜTÇE ONAYLANDI

Yapılan konuşmaların ardından, 1 Aralık 2025'ten geçerli olacak su tarife cetveli ve 2026 yılı bütçesi de dahil 5 madde oylamaya sunularak kabul edildi.