İznik'te tarihi eser operasyonu: 143 tanesi ele geçirildi

Yayınlanma:
Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen ‘Anadolu Mirası Operasyonları’nda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’nın İznik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istedikleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine Çakırca Mahallesi’nde, şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

iznikte-143-tarihi-eser-ele-gecirildi.jpg

143 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

"Anadolu Mirası Operasyonları" adı verilen operasyonda kapsamında, 143 Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserleri satacağı iddia edilen 2 şüpheli, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

