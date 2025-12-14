İznik'te tarihi eser operasyonu: 143 tanesi ele geçirildi
Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen ‘Anadolu Mirası Operasyonları’nda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa’nın İznik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istedikleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
İhbar üzerine Çakırca Mahallesi’nde, şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenlendi.
143 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
"Anadolu Mirası Operasyonları" adı verilen operasyonda kapsamında, 143 Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserleri satacağı iddia edilen 2 şüpheli, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
