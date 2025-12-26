İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 38 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen bottaki 1'i çocuk 38 kaçak göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

DURDURULAN YELKENLİDE YAKALAMA KARARI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Çeşme ilçesi açıklarında ise ekiplerce durdurulan yelkenli teknede yapılan kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.