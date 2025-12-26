İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 38 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 38 kaçak göçmen yakalandı
Yayınlanma:
İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Gümrük mühürlü TIR’dan 23 kaçak göçmen çıktıGümrük mühürlü TIR’dan 23 kaçak göçmen çıktı

1'İ ÇOCUK 38 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, sürüklenen bottaki 1'i çocuk 38 kaçak göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

DURDURULAN YELKENLİDE YAKALAMA KARARI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Çeşme ilçesi açıklarında ise ekiplerce durdurulan yelkenli teknede yapılan kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
Aç kalan kurtlar şehre indi: O anlar kamerada
Aç kalan kurtlar şehre indi: O anlar kamerada
Muğla’da zeytin toplarken yaşamını yitirdi
Muğla’da zeytin toplarken yaşamını yitirdi
Sosyal medyada 'tetikçi' ilanına gözaltı!
Sosyal medyada 'tetikçi' ilanına gözaltı!