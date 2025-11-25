İTÜ'de harem-selamlık dönemi!

İTÜ'de harem-selamlık dönemi!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Olimpik Yüzme Havuzu Binası’nda 'kadın öğrenci ve personele özel' yeni spor salonları hizmete açılacağını duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yönetimi, Davutpaşa Kampüsü Olimpik Yüzme Havuzu Binası’nda kadın öğrenci ve personele özel ayrı spor salonları açılacağını duyurmasıyla tartışmaların odağı oldu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı sosyal medya paylaşımında, yeni salonların kadın öğrenci ve personelin kullanımına özel olarak hizmete açılacağını belirtti. Rektör Mandal, spor salonlarının "tamamen öğrencilerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda tasarlandığı" bilgisini verdi. Ancak Cumhuriyet’in haberine göre, Rektör'ün bu gerekçesine karşı bazı öğrenciler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve uygulamaya "harem selamlık" yorumu yaptı.

"KADINLARIN DIŞLANMASINI SAĞLAR"

Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, Rektörlüğün bu kararına sert eleştiriler yöneltti. Gülez, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne gidilirken yapılan bu duyurunun, kadınların kamusal alandaki varlığını daraltan bir zihniyetin yeni bir tezahürü olduğunu savundu.

Gülez, bu tür uygulamaların "koruma" adı altında erkek egemen düzenin sınırlarını yeniden çizdiğini belirtti:

“Kadınların ‘özel alanlara’ yönlendirilmesi, onların güvenliğini değil, toplumsal yaşamdan dışlanmasını ve denetlenmesini sağlar. Bu tür uygulamalar, ‘koruma’ adı altında erkek egemen düzenin sınırlarını yeniden çizer, kamusal alanı erkekler için doğal, kadınlar için ‘tehlikeli’ gösterir.”

Bu anlayışın sadece kadınların hareket özgürlüğünü değil, özgür düşünme ve birlikte yaşama hakkını da hedef aldığını dile getiren Gülez, sözlerini şu kritik uyarıyla tamamladı:

“Kadınları ayrıştıran, kamusal yaşamdan uzaklaştıran her politika şiddetin ideolojik biçimidir. Kadınların güvenliği ayrı spor salonları, havuzlarla, duvarlarla değil, özgürlük, eşitlik ve dayanışmayla sağlanır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

