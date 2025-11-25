Dilek İmamoğlu'ndan 25 Kasım mesajı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin önemini vurguladı.

İmamoğlu, şiddeti hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyecek, normalleştirilemeyecek bir insan hakkı ihlali olarak tanımladı. İmamoğlu, şiddetin yayılmasına yol açan etkenleri şöyle sıraladı:

"Ancak, ne yazık ki her gün kadınlar hayattan koparılmaya, şiddete uğramaya devam ediyor. Cezasızlığın, iyi hal indirimlerinin, alınmayan önlemlerin, şiddeti mazur gösteren söylemlerin kadına yönelik şiddeti daha da beslediğini görüyoruz."

"MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ ADIM İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’DİR"

Dilek İmamoğlu, bu tablo karşısında susmanın ve ertelenmiş bir adaletin arkasına sığınmanın kimsenin lüksü olmadığını belirtti. Kadınların özgür, güçlü ve güvenli bir yaşam sürmesinin tüm toplumun sorumluluğu olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki güvenceye vurgu yaparak, "Sözleşmelerden, yasalardan, toplumsal vicdandan güç alan bu mücadelede en önemli adımlardan biri de İstanbul Sözleşmesi’dir. Biz kadınlar, yaşam hakkının teminatı olan bu sözleşmeden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kadınların güçlenmesinin; eğitimde eşitlikten ekonomik bağımsızlığa, karar alma süreçlerinde yer almaktan güçlü sosyal destek mekanizmalarına kadar pek çok başlıkta hayat bulduğunu belirten İmamoğlu, tüm bu mücadelenin en güçlü tarafının kadın dayanışması olduğunu vurguladı.

Mesajını bir çağrıyla tamamlayan İmamoğlu, "25 Kasım; daha eşit, daha adil ve daha güvenli bir yaşam için hep birlikte attığımız kararlı bir adımdır. Biz kadınların güçlendiği bir toplumun, geleceğe daha umutla bakacağını çok iyi biliyoruz. Ve o geleceği hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.