"İstifa eden bakan olmalıydı"

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ve yaşanan okul saldırılarına dair yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Say, yaşananların toplumsal bir yozlaşma ve derin bir ihmalin sonucu olduğunu belirtti.

Şiddetin; medya, diziler ve sosyal platformlar aracılığıyla giderek normalleştirildiğine dikkat çeken Say, böyle bir ortamda büyüyen çocukların zamanla şiddet uygulayan bireylere dönüşebildiğini ifade etti. Kahramanmaraş’taki okulda yaşanan olayı 'vahşet' ve 'trajik' olarak nitelendiren Say, tabloyu toplumsal bir çürüme ve cehaletin yansıması olarak anlattı.

Bakanlara ve yetkililere de sert eleştiriler yönelten Say, güvenlik konusunda yaşanan eksikliklerin ve gecikmelerin sorgulanması gerektiğini belirtti. Süreçte sorumluluğu bulunan kişilerin hatalarını kabul ederek istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Fazıl Say, devletin de bu ihmaller karşısında hukuki adımlar atması gerektiğini savundu.

Fazıl Say'ın paylaşımı şu şekilde: