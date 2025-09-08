'İstesem 30 bin kişiyle gelirdim' diyen Gürsel Tekin'e Özçağdaş'tan yanıt

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş polis eşliğinde il binasına giren Gürsel Tekin'in "İstesem 30 bin kişiyle gelirdim" diyen Gürsel Tekin'e yanıt verdi. Halk TV Ana Haber'e konuşan Özçağdaş, "Kuru sıkı tabanca gibi sürekli atmakta bir fayda yok" dedi.

Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla kayyum olarak atandığı CHP İstanbul İl Binası'na polis kalkanı eşliğinde girdi.

Daha önce "CHP binasına polisle girmem" diyen Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in "5 bin kişiyle buraya gelinir mi? Gözünü seveyim" ifadelerine "İstesem 30 bin kişiyle gelirdim" şeklinde yanıt verdi.

Abluka altındaki CHP İstanbul İl Binası'nda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Tekin'in ifadelerine ilişkin Halk TV Halk Ana Haber'de konuştu.

ÖZÇAĞDAŞ'TAN 'İSTESEM 30 BİN KİŞİYLE GELİRİM' DİYEN TEKİN'E YANIT

Özçağdaş, Tekin'in hala 2'inci katta bulunduğunu belirterek, "Kuru sıkı tabanca gibi sürekli atmakta bir fayda yok. CHP'li değil. Gürsel Tekin buraya yanında 3-5 sahtekar ile geldi. Dolayısıyla Gürsel Tekin budur. Asıl mesele Gürsel Tekin değil, Gürsel Tekin isimli yurttaşımız bir aparattır." dedi.

Polis ablukası altındaki binadan son gelişmeleri de paylaşan Suat Özçağdaş, "Gürsel Tekin hala 2'nci katta duruyor. Neden orada durduğunu bilmiyorum. Burası CHP Genel Başkanın çalışma ofisi, kendisi de CHP üyeliğinin hakları askıya alınmış birisi olduğu için arkasında 5 bin kişi ile CHP binasına saldırmış olduğundan orada durmasına gerek yok. Kendisini bu binadan ayrılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde emniyet mensuplarının da artık evlerine dönmelerini bekliyoruz" çağrısı yaptı.

whatsapp-image-2025-09-08-at-7-18-47-pm.jpeg

"GÜRSEL TEKİN'İ ABARTMAYA GEREK YOK"

Ece Üner'in sunduğu Halk Ana Haber'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş şunları söyledi:

  • "Şu anda ben Genel Başkanımız Özgür Özel'in çalışma ofisinin 3'üncü katındayım. Hala maalesef bazı katlarda polisler ve kayyum olarak bu binaya polisler ile girmeye tenezzül etmiş birisi var. Bu bina Genel Başkanımızın çalışma ofisidir. Bir an evvel binayı terk etmelerini bekliyoruz.
  • Şu an itibari ile tansiyon azalmış durumda. Dün itibari ile İstanbul İl Başkanlığımız bu binaydı. Bugün itibari ile Genel başkanımızın çalışma ofisi. Yarın başka bir yer olabilir. Önemli olan binalara girmek değil, kalplere girmek. Birilerinin o kalbe girmesi mümkün değil.
  • Gürsel Tekin hala 2'nci katta duruyor. Neden orada durduğunu bilmiyorum. Burası CHP Genel Başkanın çalışma ofisi, kendisi de CHP üyeliğinin hakları askıya alınmış birisi olduğu için arkasında 5 bin kişi ile CHP binasına saldırmış olduğundan orada durmasına gerek yok. Kendisini bu binadan ayrılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde emniyet mensuplarının da artık evlerine dönmelerini bekliyoruz.
  • Gürsel Tekin konuşur, Gürsel Tekin daha önce CHP'den istifa ettiğini de söylemişti ama istifa etmediği anlaşıldı. Kuru sıkı tabanca gibi sürekli atmakta bir fayda yok. CHP'li değil. Gürsel Tekin buraya yanında 3-5 sahtekar ile geldi. Dolayısıyla Gürsel Tekin budur. Asıl mesele Gürsel Tekin değil, Gürsel Tekin isimli yurttaşımız bir aparattır. Gürsel Tekin'i fazla abartmaya gerek yok. Asıl mesele AKP zulmü ve onun siyasallaşmış yargısı ile CHP arasındadır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

