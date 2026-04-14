İstanbul'un gözdesi oldu: Mart ayında tam bin 742 ton satıldı

İstanbul'da mart ayında hamsi, en çok tercih edilen balık oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilerine göre, mart ayında halde 91 farklı ürün satıldı.

Halde, martta toplam 4 bin 231 ton balık satışa sunulurken, ağlara en çok hamsi takıldı. Mart ayında 1742 ton hamsi alıcı bulurken, halde satılan ürünlerin yüzde 41,19'unu hamsi oluşturdu. Hamsiyi 1125 tonla istavrit, 184 tonla çipura, 160 tonla levrek, 142 tonla mezgit, 139 tonla somon, 63 tonla tekir, 43 tonla sardalya, 15 tonla lüfer ve 10 tonla palamut izledi.

Yağışlı hava balık fiyatlarını artırdı - Son Dakika Haberleri

Kilimli Limanı'ndan 500 ton hamsi çıktıKilimli Limanı'ndan 500 ton hamsi çıktı

Martta hamsinin kilogramı ortalama 40,04 liradan satılırken, istavrit 32,09 lira, çipura 332,28 lira, levrek 372,81 lira, mezgit 99,83 lira, somon 288,14 lira, tekir 261,32 lira, sardalya 80,96 lira, lüfer 864,87 lira ve palamut 386,31 liradan alıcı buldu.

EN PAHALI BALIK SİNARİT

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde birim fiyatı en yüksek olan ürün ise sinarit oldu.

Mart ayında kilogramı ortalama 1655,34 liradan satılan sinariti, 1278,36 lirayla pisi, 1000 lirayla lahos, 993,4 lirayla jumbo karides, 871,16 lirayla kalkan, 865,07 lirayla lipsoz, 767,76 lirayla deniz levreği, 761,05 lirayla dülger, 753,15 lirayla karabiga karides ve 697,94 lirayla barbunya takip etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı