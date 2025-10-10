İstanbul'un göbeğinde gecekondular alev alev yandı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde boş olduğu belirtilen bir gecekonduda çıkan yangın, çevresindeki gecekondulara sıçradı.
Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken çok sayıda gecekondu kullanılmaz hale geldi.
BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ
Saat 12.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa süre içerisinde yayılarak çevredeki gecekondulara sıçradı.
Alevleri gören çevredekiler durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
GECEKONDULAR ALEVLERE TESLİM
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak:DHA