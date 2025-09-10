İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler

İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
Yayınlanma:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bu gece İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. Kesintiler bu gece yarısından itibaren başlayacak ve yer yer 8 saati bulabilecek.

İstanbul'un onlarca ilçesinde, her gün bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), düzenli olarak her gün kesintilerin yaşanacapı ilçeleri duyuruyor.

BEDAŞ, detayları internet sitesinde ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

11 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

İşte ilçe ilçe detaylar...

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-4.jpg

arnavutkoy-5.jpg

avcilar.jpg

avcilar-2.jpg

bagcilar.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bakirkoy.jpg

bayrampasa.jpg

besiktas.jpg

beylukduzu.jpg

buyukcekmece.jpg

buyukcekmece-2.jpg

buyukcekmece-3.jpg

catalca.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

esenyurt-4.jpg

esenyurt-5.jpg

esenyurt-6.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

gungoren.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane-3.jpg

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

kucukcekmece-3.jpg

kucukcekmece-4.jpg

kucukcekmece-5.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

sariyer-5.jpg

silivri.jpg

sultangazi.jpg

sultangazi-2.jpg

sultangazi-3.jpg

sisli.jpg

zeytinburnu.jpg

zeytinburnu-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
CHP'li iki yöneticiye soruşturma
CHP'li iki yöneticiye soruşturma
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var