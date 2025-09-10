İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler

İstanbul'un onlarca ilçesinde, her gün bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), düzenli olarak her gün kesintilerin yaşanacapı ilçeleri duyuruyor.

BEDAŞ, detayları internet sitesinde ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

11 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

İşte ilçe ilçe detaylar...