İstanbul'a kar yağışının ardından barajların doluluk oranı

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son yıllarda etkili olan kuraklık nedeni ile yüzde 20 seviyelerinin altına düşerek milyonlarca vatandaşın gelecekte su tehlikesi yaşayacağı paniğine kapılmasına neden oldu.

YILBAŞINDAN BU YANA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

İstanbul'daki barajların doluluk oranı 7 Aralık tarihinde yüzde 17.12'ye kadar gerilemişti. 2025 yılının son günlerinde tüm yurtta etkili olan soğuk havaların ardından yılbaşından bu yana etkili olan kar ve sağanak yağışlar ile beraber 2,56 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı yüzde 4,36 oranında arttı.

İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibari ile yüzde 22.90 olarak ölçüldü.

HANGİ BARAJLAR NE KADAR DOLU?

İSKİ barajlarının doluluk oranı bugün itibarı ile barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli - 29.98

Darlık - 36.88

Elmalı - 71.17

Terkos - 16.43

Alibey - 17.92

Büyükçekmece - 17.36

Sazlıdere - 14.38

Istrancalar - 43.95

Kazandere - 7.83

Pabuçdere - 7.83

İSTANBUL'DA DÜN NE KADAR SU TÜKETİLDİ?

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 23,26 milyon, Yeşilçay'dan da 8,39 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 31,65 milyon metreküp su alındı. İstanbul'da dün 2 milyon 979 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 423 bin metreküpü regülatörlerden, 556 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

ARTIŞ VAR AMA SON 10 YILIN EN DÜŞÜK

İSKİ istatistiklerine göre, 13 Ocak tarihinde baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 65,11, 2017'de yüzde 64,06, 2018'de yüzde 66,26, 2019'da yüzde 90,06, 2020'de yüzde 52,8, 2021'de yüzde 24,66, 2022'de yüzde 51,73, 2023'te yüzde 31,44, 2024'te yüzde 57,9, 2025'te yüzde 42,89 ve 2026'da yüzde 22,90 olarak kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviye oldu.