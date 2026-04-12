İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar kapatılıyor

İstanbul bugün iki büyük spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş'ta düzenlenen yol yarışı ve Ataşehir'deki koşu etkinliği nedeniyle her iki ilçede de çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapanan yolların yerine sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları duyurdu.

BEŞİKTAŞ’TA SAHİL HATTI VE BAĞLANTI YOLLARINA KISITLAMA

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen yol yarışı kapsamında sahil şeridi ve bu hatta çıkan birçok sokakta trafik akışı durduruldu. Kapatılan önemli noktalar arasında İnşirah Caddesi-Hüsrev Gerede Sokak kesişimi, Küçük Bebek Caddesi bağlantıları ve Muallim Naci Caddesi'nin belirli bölümleri yer alıyor. Ayrıca Sakıp Sabancı Caddesi ile Baltalimanı ve Aşiyan çevresindeki bazı ara sokaklar da yarış süresince trafiğe kapalı tutuluyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için bölgede geniş bir alternatif yol ağı belirlendi. Etkinlik süresince Portakal Yokuşu, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Nispetiye Caddesi ve Çırağan Caddesi ulaşıma açık kalacak. Ayrıca Kuruçeşme ve Arnavutköy’ün iç kesimlerindeki Dere ve Kıraçhane gibi sokaklar da geçişler için tercih edilebilecek.

ATAŞEHİR’DE KAPALI YOLLAR

Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir Bulvarı ve Fazılpaşa Sokak, düzenlenen koşu etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılan ana arterlerin başında geliyor. Bu bölgelere çıkan tüm bağlantı yollarında da trafik ekipleri tarafından barikatlar kurularak araç geçişine izin verilmiyor.

ATAŞEHİR SÜRÜCÜLERİ İÇİN AÇIK YOLLAR

Ataşehir bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Meriç, Sedef, Dicle ve Dudullu caddeleri alternatif olarak sunuldu. Sürücüler ayrıca Dereboyu ve Ahmet Yesevi caddeleri ile Rıfat Danışman Sokak üzerinden ulaşım sağlamaya yönlendiriliyor. Her iki ilçedeki kısıtlamaların, etkinliklerin tamamlanmasının ardından kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. (AA)