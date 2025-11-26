İstanbul'daki seri cinayetlerin faili konuştu! Markete girip 'ünlü olacağım' demiş

Yayınlanma:
Büyükçekmece’de Hakan K., sevgilisi Melisa Kölekçi’yi otelde, ardından Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı otomobilde öldürdü. Olay sonrası 16 gün firari Hakan K, Firüzköy’de yakalandı. Hakan K'nın bir marke alışverişinde “Yakında ünlü olacağım” dediği öğrenildi. Hakan K, resmi ifade vermese de yakalandığında polise her şeyi itiraf etti. Zanlı, sevgilisi ile intihar planı yaptıklarını iddia etti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 10 Kasım gecesi duyulan silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri,bir otomobilde Emrah Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini, ağır yaralı bulunan Emre Güçlü’nün ise hastanede yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olaydan kısa süre sonra yakınlardaki bir otel odasında Melisa Kölekçi’nin cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda üç cinayetin de Hakan K. tarafından işlendiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliğinin günlerdir aradığı Hakan K., Firüzköy’de saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SIR SERİ CİNAYETLERDE YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada, eskiden galericilik yapan ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işini kapatan Hakan K.’nın Melisa Külekçi ile sevgili olduğu belirlendi. Şüphelinin olaydan üç gün önce otele yerleştiği, Külekçi’nin ise olay günü otele geldiği tespit edildi.

istanbul-buyukcekmecede-3-kisinin-oldu-1034599-3068171.jpg

"BİRLİKTE İNTİHAR ETMEYE KARAR VERDİK"

Yakalandığında polislere, “Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden ikimiz de intihar etmeye karar verdik. Önce ben onu vuracaktım, sonra kendimi öldürecektim. Onun başına bir el ateş ederek öldürdükten sonra intihar etmekten vazgeçtim” dediği öğrenildi.

istanbul-buyukcekmecede-3-kisinin-oldu-1034605-306817.jpg

Son Dakika | İstanbul'da günlerdir aranan katil yakalandı! 3 kişiyi aynı gece öldürmüştüSon Dakika | İstanbul'da günlerdir aranan katil yakalandı! 3 kişiyi aynı gece öldürmüştü

RESMİ İFADE VERMEDİ

Hakan K., otelden çıktıktan sonra kendisine uyuşturucu temin ettiğini iddia ettiği Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı yanına çağırıp intikam için öldürdüğünü söyledi. Buna rağmen resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

istanbul-buyukcekmecede-3-kisinin-oldu-1034602-306817.jpg

KAÇIŞ PLANI YAPTI

Şüphelinin cinayetlerin ardından yaya olarak evine gidip kanlı elbiseleri değiştirdiği, babasına ait araçla hareket ettiği belirlendi. Akaryakıt istasyonundan çakmak gazı alan Hakan K.’nın aracı Avcılar’da terk ettiği ve polisleri yanıltmak için telefonunu açık bıraktığı tespit edildi.

istanbul-buyukcekmecede-3-kisinin-oldu-1034601-306817.jpg

Polis ekipleri, 432 kameradan toplanan 1.240 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelinin Firüzköy’de boş bir binada saklandığını belirledi. Hakan K. burada yakalandı.

PARÇALANMIŞ TABANCA ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde cinayetlerde kullanılan 9 mm ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancanın namlusunun sökülmüş ve parçalar hâline getirilmiş olduğu görülürken, Hakan K.’nın polislere “Uyuşturucunun etkisiyle başka kimseye zarar vermek istemiyordum. Bu nedenle silahı söktüm” dediği aktarıldı.

istanbul-buyukcekmecede-3-kisinin-oldu-1034182-306817.jpg

"YAKINDA ÇOK ÜNLÜ OLACAĞIM"

Soruşturmada, firari olduğu günlerde bir taksici ve market çalışanıyla konuşan Hakan K.’nın, “Şimdi beni tanımıyorsun ama yakında çok ünlü olacağım. Görürsünüz” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜLEN KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

istanbul-buyukcekmecede-3-kisinin-oldu-1034604-3068171.jpg

Güvenlik kameralarına, Melisa Külekçi’nin otele giriş anları, olaydan sonra otelden çıkan Hakan K.’nın iki kişiyi öldürdüğü otomobile yönelişi ve firari günlerinde market çalışanıyla tokalaşarak “Yakında ünlü olacağım” dediği anlar yansıdı.

istanbul-buyukcekmecede-3-kisinin-oldu-1034598-306817.jpg

YEDİ SUÇ KAYDI VAR

Daha önce yedi suç kaydı bulunan Hakan K., adliyeye sevk edilirken gazetecilerin “Neden öldürdünüz?” sorusuna yanıt vermedi.

Hakan K. ve Melisa Külekçi'nin zaman zaman ayrıldığı, 2019 yılında Kölekçi'nin tehdit mesajları nedeniyle Hakan K.’yi savcılığa şikâyet ettiği ortaya çıktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

