Son Dakika | İstanbul'da günlerdir aranan katil yakalandı! 3 kişiyi aynı gece öldürmüştü

İstanbul Büyükçekmece’de 10 Kasım'da iki farklı noktada üç kişi ölü bulundu. Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz, bir otomobilin içinde silahla vurulmuş hâlde bulunurken, aynı saatlerde yakındaki bir otel odasında 311 numaralı odada Melisa Kölekçi’nin cansız bedeni tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada, üç kişinin de ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Hakan K.’nin olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şüpheli, dün akşam saatlerinde Avcılar'da yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesi alınan Hakan K.’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'da 10 Kasım gecesi saat 22.43’te Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi’ndeki bir otelin 311 numaralı odasında 27 yaşındaki Melisa Kölekçi başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olay yeri incelemesinde 9 mm çapında iki boş kovan buldu. Güvenlik kameraları, cinayetin ardından yaşananları ortaya çıkardı.

Cinayetten kısa süre sonra otelden çıkan 32 yaşındaki Hakan K., yalnızca 20 metre ileride park hâlindeki kırmızı araca yöneldi.

Otomobilin sağ arka kapısını açan zanlı, içeride oturan 31 yaşındaki Emre Güçlü ve 33 yaşındaki Emrah Yılmaz’ı başlarından vurdu.

O anlar otel kamerasına yansıdı. Hakan K., cinayetlerin ardından Mimaroba Mahallesi yönüne yaya olarak uzaklaştı.

KAÇARKEN KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Cinayet Büro Amirliği'nin ulaştığı bilgilere göre Hakan K., saldırı sonrası Ekinoba Mahallesindeki evine gidip üstünü değiştirdikten sonra araçla bölgeden uzaklaştı. Polis, zanlının birçok asayiş suçundan kaydı olduğunu açıkladı.

ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ

Yapılan araştırmada, Hakan K. ile öldürülen Melisa Kölekçi'nin geçmişte uzun süreli bir ilişki yaşadığı tespit edildi. Çiftin zaman zaman ayrıldığı, 2019 yılında Kölekçi'nin tehdit mesajları nedeniyle Hakan K.’yi savcılığa şikâyet ettiği ortaya çıktı.

Şikâyet dosyasına göre zanlı, Kölekçi’ye şu mesajları gönderdi:

"Sana bu dünya da cehennemi yaşatmazsam şerefsizim. seni kendim arayıp bulduğumda insan içine çıkılmaz hale getireceğim. Okulun içinde herkesin gözünün önünde seni saçından sürükleyeceğim"

Şikâyetin ardından tarafların bir süre sonra barıştığı iddia edildi.

DİĞER İKİ KURBANLA BAĞLANTI BELİRSİZ

Melisa Kölekçi ile Hakan K. arasındaki ilişki netleşirken, araçta öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz ile aralarındaki bağ henüz belirlenemedi.