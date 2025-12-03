İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 927 gözaltı

İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 927 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı olarak düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 485 şüphelinin de bulunduğu toplam 927 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 353 bin 900 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı olarak gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması, kentin güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı denetimlerle tamamlandı.

Uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.00-22.00 arasında 209 noktada 1413 personel görev aldı. Bu sabit yol uygulamasına bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında 1300 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler şeklinde yürütüldü.

ARANAN 485 KİŞİ YAKALANDI

Uygulama boyunca toplam 353 bin 900 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar neticesinde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 485 şüphelinin de bulunduğu toplam 927 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde ele geçirilen suç unsurları arasında 32 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 58 fişek bulunuyor. Uyuşturucu maddeye yönelik aramalarda ise 852 gram uyuşturucu madde, 1233 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 800 lira ele geçirildi.

TRAFİK VE İŞ YERİ DENETİMLERİ

Ekiplerce 587 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, bir iş yerine ve 43 şahsa idari işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 40 bin 158 araç ve 886 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 2 bin 668 araç ve motosiklet ile 25 sürücüye işlem yapılırken, 30 araç trafikten men edildi. Kesilen toplam trafik cezası miktarı ise 2 milyon 710 bin 397 lira oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

