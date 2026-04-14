İstanbul'da hava kirliliği oranı belli oldu!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen çalışma, kentin hava kalitesine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Yapılan ölçümlere göre, İstanbul'da partiküler madde kaynaklı hava kirliliği, Mart 2026 döneminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 24 oranında bir düşüş gösterdi.

ÖLÇÜM VERİLERİNDEKİ YILLIK FARK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi istasyonlarından alınan veriler, kirlilikteki azalmayı somutlaştırdı. Geçtiğimiz yılın mart ayında metreküp başına 40,3 mikrogram olarak ölçülen partikül madde konsantrasyonu ortalaması, bu yılın aynı döneminde 30,6 mikrograma geriledi.

KİRLİLİĞİN EN YOĞUN ÖLÇÜLDÜĞÜ BÖLGELER

Şehir genelindeki ölçümlerde bazı noktalar kirlilik seviyeleriyle dikkat çekti. Mart 2026 verilerine göre İstanbul’un en yüksek kirlilik oranına sahip noktası, metreküp başına 59,5 mikrogram değerle Sultangazi 3 istasyonu olarak belirlendi. Bu istasyonu sırasıyla Kağıthane ve Sultangazi 2 bölgeleri takip etti.

HAVA KALİTESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İSTASYONLAR

Genel düşüş eğilimiyle birlikte bazı bölgeler oldukça temiz bir hava tablosu çizdi. Kentin hava kirliliği en düşük ölçülen noktası, metreküp başına 9,2 mikrogram ile Sultangazi 1 istasyonu oldu. Hava kalitesinin yüksek olduğu diğer noktalar arasında Büyükada, Kumköy ve Ümraniye öne çıktı.

BÖLGESEL DEĞİŞİMLER VE ARTIŞ GÖSTEREN İSTASYONLAR

İstanbul genelinde hava kirliliği 19 istasyonda gerileme kaydederken, 5 istasyonda ise yükseliş görüldü. Kirlilik oranının en keskin düşüş yaşadığı nokta yüzde 81 ile Sultangazi 1 olurken, Beşiktaş ve Ümraniye de iyileşmenin yüksek olduğu yerler arasında yer aldı. Buna karşılık Arnavutköy yüzde 74, Sancaktepe ise yüzde 46’lık artış oranlarıyla hava kirliliğinin geçtiğimiz yıla göre yükseldiği bölgeler olarak kayıtlara geçti. (AA)