İstanbul'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bandırmadan seyre başlayıp Rusya'ya ilerleyen kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken Umuryeri önlerinde makine arızası yaptı.

98 metre boyundaki gemiye müdahale için ekipler kurtarama çalışması başlattı. Bakanlık müdahaleye ilişkin bilgi verirken önlem için gemi trafiğinin durdurulduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-4 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi."

