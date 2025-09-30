İstanbul'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Bandırmadan seyre başlayıp Rusya'ya ilerleyen kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken Umuryeri önlerinde makine arızası yaptı.

98 metre boyundaki gemiye müdahale için ekipler kurtarama çalışması başlattı. Bakanlık müdahaleye ilişkin bilgi verirken önlem için gemi trafiğinin durdurulduğunu açıkladı.

İSTANBUL'DA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-4 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi."

Ayrıntılar geliyor...