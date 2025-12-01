İstanbul'da derbi yoğunluğu: Trafik kilitlendi

Haftanın ilk gününde oyanancak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu haritası kırmızıya büründü.

İSTANBUL'DA DERBİ TRAFİĞİ

Saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde iş çıkış saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Dron ile görüntülenen yollarda, stada yönelen taraftarlar nedeniyle bazı ana arterlerde araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. D-100 Karayolu ve Fikirtepe-Kalamış güzergahlarında yoğunluk sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası istikametinde yoğunlaşan trafik, TEM Otoyolu boyunca Ümraniye sapağına kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Kartal mevkisi Kadıköy yönünde yoğunluk yaşanırken, Altunizade, Ataşehir arasında trafik yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkisinde araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy istikametinde yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar çift yönlü etkili oluyor.

TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü devam eden trafik, Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yollarında yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Sultangazi eski Edirne asfaltı Arnavutköy yolu ile Mahmutbey yolunda araçlar ağır ilerliyor.

Karaköy-Beşiktaş arasında ve Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu bulunuyor.

Öte yandan kentte, toplu taşıma aktarma merkezlerinde de yoğunluk oluştu. Yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

YOĞUNLUK YÜZDE 85'E ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.