Dev şirketin İstanbul'daki finans müdürü kasayı boşalttı! 200 bin liraya sus payı

Danimarkalı bir ambalaj şirketinin Türkiye’de Finans Direktörü olan H.Y., çalıştığı şirketi 211 milyon 150 bin TL dolandırdığı iddiasıyla 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şahsın, olayı fark eden bir çalışana durumu anlatmaması için 200 bin lira maaş bağladığı açığa çıkarken 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösterdiği öğrenilen Danimarkalı şirketin Genel Müdürü L.B., İstanbul şubesinde Finans Direktörü olarak çalışan H.Y.'nin, paravan şirket aracılığıyla 'danışmanlık' adı altında şirketi toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğrattığını ifade ederek şikayetçi oldu.

DANIŞMANLIK ŞİRKETİ KURARAK ÖDEME ALDI!

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli H.Y.'nin 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurduğu ve çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı belirlendi. Şahsın, kurulan paravan şirketin hisselerini üzerine geçirdiği ve uzun süre boyunca bu yöntemle şirkete zarar vermeye devam ettiği tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Şirkette çalışan bir kişinin durumu fark etmesi üzerine, şüphelilerin bu kişiye durumu açıklamaması için danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağladığı açığa çıktı. Delillerin toplanmasının ardından H.Y. (48) ile birlikte R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı.

"Subayım" diyen dolandırıcıya inandı! İnternet aşkı ölümle bitti"Subayım" diyen dolandırıcıya inandı! İnternet aşkı ölümle bitti

Gözaltına alınan şahısların cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise, yakalanmaları durumunda nasıl ifade vereceklerini anlattıkları video ve yazışmalar bulundu. Bu şekilde aynı ifadeleri vererek suçtan kurtulmayı planladıkları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI!

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
TOKİ İstanbul kurası yarın başlıyor: Tam 3 gün sürecek!
TOKİ İstanbul kurası yarın başlıyor: Tam 3 gün sürecek!
10 yıldır damla akmıyordu: Şelale yeniden gürül gürül akmaya başladı
10 yıldır damla akmıyordu: Şelale yeniden gürül gürül akmaya başladı
Taksiciler harekete geçti: Onları istemiyorlar, para kazanamayacaklar
Taksiciler harekete geçti: Onları istemiyorlar, para kazanamayacaklar