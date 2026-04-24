Dev şirketin İstanbul'daki finans müdürü kasayı boşalttı! 200 bin liraya sus payı

Dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösterdiği öğrenilen Danimarkalı şirketin Genel Müdürü L.B., İstanbul şubesinde Finans Direktörü olarak çalışan H.Y.'nin, paravan şirket aracılığıyla 'danışmanlık' adı altında şirketi toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğrattığını ifade ederek şikayetçi oldu.

DANIŞMANLIK ŞİRKETİ KURARAK ÖDEME ALDI!

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli H.Y.'nin 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurduğu ve çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı belirlendi. Şahsın, kurulan paravan şirketin hisselerini üzerine geçirdiği ve uzun süre boyunca bu yöntemle şirkete zarar vermeye devam ettiği tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Şirkette çalışan bir kişinin durumu fark etmesi üzerine, şüphelilerin bu kişiye durumu açıklamaması için danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağladığı açığa çıktı. Delillerin toplanmasının ardından H.Y. (48) ile birlikte R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise, yakalanmaları durumunda nasıl ifade vereceklerini anlattıkları video ve yazışmalar bulundu. Bu şekilde aynı ifadeleri vererek suçtan kurtulmayı planladıkları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI!

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)