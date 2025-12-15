İstanbul'da cami önlerinde Milli Piyango satışı durduruldu

İstanbul Valiliği, yeni yıl öncesi artan milli piyango bileti ve diğer şans oyunları satışlarıyla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığına dair şikâyetlerin Valiliğe ulaştığı belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ve bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır."

Açıklamada, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliği kapsamında bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile bayi işlemlerinin zaten düzenlendiği vurgulandı. Valilik, camilerin ibadet, eğitim ve kültür merkezleri olarak görülmesi gerektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır"

"GİRİŞ VE BAHÇELERDE SATIŞA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Satışlara cami alanlarında izin verilmeyeceği şöyle ifade edildi:

"Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir"

Valilik, ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda denetimlerin artırılacağını belirtti ve şu uyarıda bulundu: