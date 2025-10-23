İstanbul'da bitmeyen sabah çilesi: Trafik yine kırmızıya boyandı

İstanbul, haftanın bir başka gününe yine yoğun trafikle başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin ana arterleri, caddeleri ve ara yollarında oluşan trafik sıkışıklığı, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

Her iki yaka arasında geçişi sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bu noktalara bağlanan yollarda trafik durma noktasına geldi. Sürücüler, köprü geçişlerinde ve bağlantı yollarında uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik, Küçükçekmece'den başlayarak Bağcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'e kadar araçların güçlükle ilerlediği bir seyir izledi.



Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde, Kartal'dan başlayıp Avrasya Tüneli'nin girişine kadar uzanan uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ümraniye'den itibaren kendini hissettirdi.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde trafik Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken, otoyolun Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla'da araçlar yavaş seyretmek zorunda kaldı.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK VARDI

Sadece özel araçlarıyla yola çıkanlar değil, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar da yoğunluktan nasibini aldı. Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen İstanbullular; Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Altunizade gibi ana aktarma merkezleri başta olmak üzere, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında da büyük bir kalabalık oluşturdu.

İBB VERİLERİNE GÖRE YOĞUNLUK YÜZDE 64'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik uygulaması verileri de sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğu rakamlarla ortaya koydu. Uygulamaya göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 64'e kadar çıktı. Yoğunluğun, Anadolu Yakası'nda yüzde 75 gibi kritik bir seviyeye ulaştığı, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 56 olarak ölçüldüğü belirtildi.

