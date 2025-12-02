İstanbul Boğazı’nda sis engeli!

İstanbul’da gece başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, Boğaz hattında görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez hale gelirken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Meteoroloji raporundan İstanbul'a sağanak çıktı: Önce sis vuracak sonra yağmur

İstanbul sise teslim oldu: Trafik durma noktasına geldi

GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin her iki yönde geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

Yoğun sisin etkisini azaltmasının ardından trafiğin yeniden açılması bekleniyor.