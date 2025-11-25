İstanbul Boğazında gemi trafiği askıya alındı

İstanbul’da sabah erken saatlerde etkisini giderek artıran yoğun sis, özellikle Boğaz hattını etkisi altına aldı.

Avrupa ve Anadolu yakası bir süre adeta beyaz bir örtünün ardında kaybolurken, kısıtlı görüş mesafesi hem karada hem de denizde ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul sis altında kaldı: Görüş mesafesi düştü!

Kentin yüksek kesimlerinden bakıldığında şehrin silueti sis bulutlarının içinde seçilemez hâle gelirken, sahil şeridindeki yapılar ve köprü ayakları bile zaman zaman görünmez oldu.

GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURULDU

Meteorolojik şartların etkisiyle yoğunlaşan sis, sabah trafiğinde sürücülere zor anlar yaşattı. Belediyeden yapılan uyarılarla sürücüler dikkatli olmaya çağrılırken, deniz trafiğinde de ciddi kısıtlamalar yaşandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulduğunu ifade edildi.