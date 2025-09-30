İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Bandırmadan seyre başlayıp Rusya'ya ilerleyen kargo gemisinin makine arızası yapması üzerine kurtarma ekipleri Umuryeri önlerine yönlendirilmiş, önlem için İstanbul'da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan genel kargo gemisinin, kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildiğini bildirdi.

Arda isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadığı belirtilen açıklamada, "Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi." ifadesi kullanıldı.

Arıza yapan geminin demirlenmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Kuzey-Güney yönlü olarak trafiğe açıldı.