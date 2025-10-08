İsrail 3 Türk milletvekilini cezaevine gönderdi!

Gazze'deki İsrail ablukasını aşarak Filistinlilere yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu'nda bulunan 3 Türk milletvekili İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ile Gelecek Partili Sema Silkin Ün'ün cezaevine gönderileceği belirtilmişti.

Milletvekillerinin Ketziot Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kaynaklara göre, Sema Silkin Ün ile birlikte bulunan diğer vekillerin ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi, morallerinin yüksek olduğu ifade edildi.

Olayın ardından Gelecek Partisi yetkilileri, "insani yardım amacı taşıyan bir filo saldırıya uğramıştır" açıklamasında bulundu.

Soruşturma sürecinin İsrail makamlarınca yürütüldüğü, gemideki aktivistlerin durumuna ilişkin diplomatik girişimlerin sürdüğü öğrenildi.