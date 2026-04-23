İran'da mahsur kalan THY uçağı 55 gün sonra ülkeye dönüyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından hava sahasının kapatılmasıyla Tahran Havalimanı'nda mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, 55 günün sonunda Türkiye'ye doğru yola çıktı.

UZUN SÜREN BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle İran hava sahasının tüm ticari uçuşlara kapatılmasının ardından, THY'nin Tahran'da bulunan uçağı operasyonel olarak hizmet veremez hale gelmişti. O dönemde uçuş mürettebatı karayoluyla tahliye edilirken, TC-JZG kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak Tahran Havalimanı'nda kalmak zorunda kalmıştı.

KISMİ AÇILMA İLE DÖNÜŞ BAŞLADI

İran hava sahasının uçuşlara kısmen açılmasının ardından gerekli izinleri alan THY teknik ekibi ve uçağın İstanbul'a getirilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Uçak, bugün yerel saatle 14.00'te Tahran Havalimanı'ndan havalandı. (DHA)