İmamoğlu'ndan Kurultay mesajı: Hazırız!
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in yeniden genele başkanlık koltuğuna oturduğu, yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin belirlendiği CHP 39. Kurultayı’nın ardından "Hazırız!" diyerek paylaşım yaptı.

28 Kasım Cuma günü başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı tamamlandı. CHP lideri Özgür Özel, bin 357 delegenin tamamının oyunu alarak son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez yeniden genel başkan seçildi.

Pazar günü ise Özel'in değişiklik mesajı verdiği Parti Meclisi (PM) hem de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin belirlendi.

İMAMOĞLU'NDAN KURULTAY MESAJI: HAZIRIZ!

Kurultay'ın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından tebrik mesahı paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır!" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımın tamamı şu şekilde:

CHP 39. Kurultayı’nda seçilen tüm Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, tüm yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

İktidara giden yolda çok önemli bir sorumluluk üstlendiler. Başarılarıyla partimize güç katacaklarına inancım tam.

CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

