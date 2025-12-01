İmamoğlu'ndan Kurultay mesajı: Hazırız!

28 Kasım Cuma günü başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı tamamlandı. CHP lideri Özgür Özel, bin 357 delegenin tamamının oyunu alarak son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez yeniden genel başkan seçildi.

Pazar günü ise Özel'in değişiklik mesajı verdiği Parti Meclisi (PM) hem de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin belirlendi.

İMAMOĞLU'NDAN KURULTAY MESAJI: HAZIRIZ!

Kurultay'ın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından tebrik mesahı paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır!" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımın tamamı şu şekilde: