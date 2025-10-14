İmamoğlu'ndan 'Kardeş Şehir' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Kardeş Şehir' açıklaması
Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla " Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için İBB olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, İBB Meclisi’nde kabul edilen Gazze ve İstanbul’un kardeş şehir olmasını ortak önergesini sunan meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için İBB olarak her türlü desteği vereceklerini belirten İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İBB OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

"Gazze ve İstanbul’un kardeş şehir olmasını ortak önerge olarak İBB Meclisi’ne sunan meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyorum.

Yerle bir edilen, 70 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için İBB olarak her türlü desteği vereceğiz.

Gazze’de turizm ve kumarhane merkezi projelerine değil Filistinlilerin özgürce ve huzur içinde yaşayacakları bir geleceğe destek olacağız."

İstanbul ve Gazze artık kardeş şehirİstanbul ve Gazze artık kardeş şehir

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Toplantıda, Gazze’nin İstanbul’un kardeş şehri olması yönünde ortak önerge verildi.

Gazze'nin kardeş şehir olması için 148'inci önerge, meclisteki bütün grupların teklifi ve oy birliği ile gündeme eklenip kabul edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

