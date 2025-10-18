İmalathanede mide bulandıran görüntüler: Üç gün kapatıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bir nar ekşisi imalathanesi kapatıldı.

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar ile denetim yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, Şıh Mehmet Mahallesi'ndeki nar ekşisi imalathanesinin hijyen kurallarına uymadığını tespit etti.

kiliste-hijyen-kurallarina-uymayan-nar-eksisi-imalathanesi-kapatildi-1.jpg

Yaşar, ihbar üzerine imalathaneye geldiklerini, işletmede sağlıksız ortamda nar ekşisi üretildiğini belirtti.

Tavuk döner imalathanesinin hali mide bulandırdıTavuk döner imalathanesinin hali mide bulandırdı

kiliste-hijyen-kurallarina-uymayan-nar-eksisi-imalathanesi-kapatildi-3.jpg

kiliste-hijyen-kurallarina-uymayan-nar-eksisi-imalathanesi-kapatildi-4.jpg

"BÜTÜN DENETİMLER SIKLIKLA DEVAM EDECEK"

İmalathaneyi 3 gün kapatacaklarını dile getiren Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler toplanarak zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

Kaynak:AA

