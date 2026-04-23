İki yanı suyla çevrili kendiliğinden oluşan yol görenleri şaşırttı

Eğirdir Gölü kıyısında, adaya uzanan sahilde sediment birikimiyle doğal bir yürüyüş yolu ortaya çıktı.

Gölün sığ kesimlerinde ortaya çıkan ve iki yanı suyla çevrili olan beyaz renkli ince şerit, bölge halkını şaşırttı. Yol boyunca zaman zaman su kuşlarının da görsel şölen sunduğu bu hat, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgeyi ziyaret edenler, sığ sularda yürüyüş yapıp fotoğraf çekiyor.

Eğirdir Gölü'nde oluşan bu doğal yapı, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlarken, gölün kıyı dinamiklerini yansıtan dikkati çekici örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

aa-20260422-41182509-41182502-egirdir-golunde-dogal-yuruyus-yolu-olustu.jpg

Kara yoluyla adaya ulaşım sürerken, sahil boyunca oluşan bu doğal yürüyüş yolu da ziyaretçilere alternatif bir rota sunuyor.

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Vedat Yeğen, Eğirdir Gölü kıyılarının farklı habitat özellikleri taşıdığını söyledi.

Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyorYılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor

aa-20260422-41182509-41182501-egirdir-golunde-dogal-yuruyus-yolu-olustu.jpg

"1,5 KİLOMETRELİK BİR OLUŞUM SÖZ KONUSU"

Eğirdir Gölü kıyılarının kumluk, kayalık ve taşlık alanlar gibi farklı yapılar barındırdığını belirten Yeğen, "Ada bölgesi ise ağırlıklı olarak kumluk bir yapıya sahip. Burada oluşan yükselti seti, dalga hareketleriyle gölde bulunan kumların kıyıya doğru taşınması sonucunda meydana geldi. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir oluşum söz konusu." dedi.

aa-20260422-41182509-41182503-egirdir-golunde-dogal-yuruyus-yolu-olustu.jpg

Doğal oluşumun kalıcı olmayabileceğine dikkati çeken Yeğen, göl seviyesinde yaşanacak bir yükselme, bu doğal yürüyüş yolunu yeniden su altında bırakabileceğini anlattı.

Yolun şu an için turizm açısından değerlendirilebileceğini kaydeden Yeğen, "En azından şimdilik keyfini çıkarmak gerekiyor, çünkü ilerleyen süreçte göl sularının yükselmesiyle bu yol kaybolabilir." ifadesini kullandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Türkiye
Mardin'de iş cinayeti! İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'de iş cinayeti! İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti
"Saldırı büyük olacak" dedi eve gönderildi: Videolu tehdide ev hapsi
"Saldırı büyük olacak" dedi eve gönderildi: Videolu tehdide ev hapsi
Gazeteci Alican Uludağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!
Gazeteci Alican Uludağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!